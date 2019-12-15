Медведев одобрил закон о чичероне

Председатель правительства России Дмитрий Медведев одобрил закон, устанавливающий правовые нормы для гидов-переводчиков, экскурсоводов, и проводников, сообщает DEITA.RU.

Как отмечается на официальном сайте правительства России, цели нового законопроекта – безопасность туристов и повышение защиты их интересов.

Документом устанавливаются основные требования по аттестации гидов и проводников, к их образованию, стажу работы, а также к наличию профессиональных знаний и навыков.

Термин «Чичероне» возник в среде туризма по имени древнеримского оратора Цицерона, умевшего просто и доходчиво объяснить самые запутанные хитросплетения. Раньше чичероне называли ученых, эдаких популяризаторов науки, рассказывающих публике о древностях и редкостях. Сейчас чичероне – это такой гид, показывающий иностранцам местные достопримечательности.

По мнению правительства Дмитрия Медведева, принятие законопроекта будет способствовать созданию прозрачного и контролируемого рынка экскурсионных услуг. Также это поможет укреплению позитивного имиджа России как страны, благоприятной и безопасной для туризма и отдыха.

Для Приморского края, и, в особенности для Владивостока, проблема квалифицированных гидов стоит очень остро. Китайские туристические компании привлекают в качестве гидов граждан КНР, которые зачастую не имеют вообще никакой соответствующей квалификации.

Дмитрий Санников