Медведев одобрил закон о малом бизнесе

Правительство России одобрило законопроект о внесении изменений в ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» для улучшения национальной гарантийной системы поддержки, сообщает DEITA.RU.

Ключевым моментом в документе является то, что предусматривается закрепление понятия национальной гарантийной системы. Под ней правительство понимает систему организаций (АО «Корпорация МСП», АО «МСП Банк», региональные гарантийные организации), которые обеспечивают кредитно-гарантийную поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства на основании единых стандартов.

Кроме того, проектом закона также регулируется деятельность АО «Корпорация МСП» по оценке финансовой устойчивости, а также эффективности деятельности региональных гарантийных организаций по оказанию последующей финансовой поддержки.

Правительство России планирует внести законопроект в Государственную Думу в установленном порядке.

Дмитрий Санников