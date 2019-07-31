И отдаст их на возведение терминала по сжижению газа компании НОВАТЭК, сообщает DEITA.RU.

Согласно постановлению, которое подписал российский вице-премьер Дмитрий Медведев, правительство направит на строительство объекта по меньшей мере 103,6 миллиарда рублей.

Напомним, терминал «Утренний» стоимостью свыше 144 миллиардов рублей будет построен на Обской губе. Строительство объекта уже заложено в рамки проекта «Арктик СПГ-2».

На деньги, направленные кабмином, планируется обустроить инфраструктуру проекта федерального значения.

Стоит отметить, что президент России Владимир Путин на вопрос, а где взять деньги, рекомендовал хорошо поискать в бюджете. В свою очередь, в Министерстве финансов предложили меньше финансировать скоростные железнодорожные магистрали, пишет «Коммерсант».

Екатерина Брязгунова