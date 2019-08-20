Огромная сумма денег уйдет кредитным организациям, сообщает DEITA.RU.



Председатель российского правительства Дмитрий Медведев поручил выделить 3 млрд рублей на то, чтобы в стране осуществлялась поддержка лизинга и кредитов на автомобили. Как пишет РИА Новости, о таком решении премьера стало известно сегодня.

Эти деньги пойдут на две цели. Первая – лизинг автомобилей физическим лицам. На субсидии до конца 2019 года выделят 1 млрд рублей. На эти деньги должны реализовать не менее 2,3 тысячи авто. Вторая цель – автокредитование. Субсидирование этого направления «съест» еще 2 млрд рублей. Кредитные органиации, которые получат соответствующую субсидию, должны дать кредиты не менее, чем на 22 тысячи авто.

Сообщается также, что деньги выделяют из резервов.

Елена Миронова