Премьер-министр вычеркнул программу развития пенсионной системы из списка госпрограмм, сообщает DEITA.RU.



Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому программа по развитию пенсионной системы в России пропала из списка госпрограмм.

В самом распоряжении говорится, что позицию про госпрограмму «Развитие пенсионной системы» - исключить. На портале госпрограмм она сменила статус на «в разработке».

По данным «Ура.ру», причина отказа от развития пенсионной системы - разногласия по финансированию. В Минтруда, например, уверены, что допинструменты для развития пенсионной системы не нужны.

Елена Миронова