Глава правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга, сообщает DEITA.RU. Об этом он рассказал на совещании с вице-премьерами.

Отмену роуминга внутри сети закрепили в правилах оказания услуг телефонной связи законодательно. Как уточняет Медведев, операторы сотовой связи уже практически перешли на новые стандарты, и теперь путешествовать стало удобнее.

Вице-премьер Максим Акимов добавил, что Россия также продолжает работу по поэтапной отмене роуминга на территории Евразийского экономического союза.

Анастасия Туркова