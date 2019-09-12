Медведев отменил восьмичасовой рабочий день

Председатель правительства России Дмитрий Медведев распорядился о прекращении действия нескольких тысяч советских документов, включая декрет октября 1917 года о восьмичасовом рабочем дне, сообщает DEITA.RU.

Об этом премьер –министр заявил в прямом эфире телеканала «Россия 24». По замыслу Дмитрия Медведева, тем самым он создает привлекательные условия для бизнеса.

Речь идет о так называемой «регуляторной гильотине». Правительство отменит тысячи советских нормативных документов. По самым скромным подсчетам их насчитывается около 9 тысяч. «Я сегодня подписал поручение о том, что акты СССР и РСФСР должны прекратить свое действие до конца этого года, точнее с 1 января следующего года», - заявил Дмитрий Медведев.

Когда документы, которые определяли развитие государства, отменяются тысячами, очень легко пропустить весьма важные вещи. Кроме ГОСТов, по которым производилась качественная продукция, отменяется и один из самых первых декретов советской власти от октября 1917 года о восьмичасовом рабочем дне. С 1 января 2020 года завоевание Великой Октябрьской социалистической революции уйдет в прошлое «в интересах развития бизнеса». Так сказать, министры-капиталисты взяли реванш спустя сотню лет.

Сам Медведев объяснил отмену восьмичасового рабочего дня переходом на более гибкие графики работы. По его словам, это будет интересно не только бизнесу, но и работникам, занятым дистанционно.

Дмитрий Медведев не случайно еще раз упомянул такой график, при котором сотрудник перейдет на четырехдневную рабочую неделю. Эта его идея с 4 днями в неделю на работе все больше внедряется в сознание населения.

Но, как отмечал в комментарии DEITA.RU кандидат экономических наук Леонид Хазанов, идея о переходе на 4-дневную рабочую неделю замечательная, однако, имеет под собой много подводных камней.

«Во-первых, встанет вопрос о продолжительности рабочего дня. Официально он должен быть равен 8 часам, не считая обеда, в реальности же практически у всех категорий работников он ненормирован. Зачастую условия труда таковы, что хочешь - не хочешь, а придется вкалывать от рассвета до заказа. Я это вижу по расположенному недалеко от моего дома магазину - там сотрудники крутятся как белки в колесе с утра до позднего вечера. И по-другому у них не получается, зарплаты ведь низкие.

Во-вторых, перейдя на 4-дневку с 8-часовым рабочим днем сразу возникнет проблема с размером зарплаты: работодателю ничего не стоит ее сократить. Мол, меньше стали работать – меньше будете получать.

В-третьих, может сложиться ситуация, когда то или иное предприятие получит срочный заказ и ему придется нанимать дополнительное количество людей, иначе оно рискует его потерять», - говорит Леонид Хазанов.

Дмитрий Санников