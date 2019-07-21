Правительство России одобрило законопроект, которым предлагается отменить проведение аукционов на право создания искусственных земельных участков на водных объектах, сообщает DEITA.RU.

Как отмечается на официальном сайте правительства, поправки предполагают отмену действующих норм о проведении аукционов на право создания искусственных земельных участков на водных объектах в связи с отсутствием конкурентной среды в этой области.

Речь идет о сооружениях, создаваемых на находящихся в федеральной собственности водных объектах, путем намыва или отсыпки грунта либо использования иных технологий и признаваемых после ввода в эксплуатацию земельным участком. Он может как прилегать к существующим земельным участкам, так и располагаться изолированно.

В качестве инициаторов создания искусственных земельных участков могут выступать федеральные органы исполнительной власти, исполнительные органы государственной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления, юридические лица, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

Ранее правительство России одобрило поправки к законопроекту об административных правонарушениях по либерализации мер ответственности за нарушение валютного законодательства страны.

Дмитрий Санников