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Медведев отменяет декларацию по УСН
Правительство Дмитрия Медведева подготовило пакет поправок в Налоговый Кодекс, предусматривающий отмену декларации по упрощенной схеме налогообложения, сообщает DEITA.RU.
Пакет документов опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов. В соответствии с ним, планируется исключить обязанность представления налоговой декларации для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения в виде доходов и использующих контрольно-кассовую технику.
Об отмене декларации по УСН налоговики долгое время говорили как о вот-вот свершающемся факте, но сейчас это предложение обрело документальную форму. Сподвиг правительство Дмитрия Медведева на это проект «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности», являющийся частью национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Законопроектом предусматривается предоставление права налогоплательщикам, применяющим УСН с объектом «доходы», перейти на исчисление налога (авансовых платежей по налогу) налоговым органом путем направления в налоговый орган уведомления о таком переходе через личный кабинет налогоплательщика в электронной форме. Также для целей исчисления налога указанные лица должны осуществлять расчеты с покупателями товаров (работ, услуг) с применением контрольно-кассовой техники.
При этом налоговая декларация налогоплательщиками не представляется, а сумма налога, подлежащая к уплате в бюджет, будет исчисляться налоговым органом на основании поступивших в налоговый орган сведений об осуществленных расчетах, зафиксированных контрольно-кассовой техникой.
По итогам налогового (отчетного) периода налогоплательщику через личный кабинет направляется уведомление о сумме налога (авансовых платежей по налогу), подлежащего уплате.
Предполагается, что закон вступит в силу 1 июля 2020 года. Сейчас проект находится на стадии проведения независимой антикоррупционной экспертизы.
Дмитрий Санников