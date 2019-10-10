Медведев отменяет северные надбавки

Дальневосточники протестуют против отмены правительством Дмитрия Медведева северных надбавок, сообщает DEITA.RU.

Последствия «Регуляторной гильотины», объявленной правительством Дмитрия Медведева, оказались серьезными для россиян в целом и для дальневосточников в частности. В сентябре 2019 года премьер-министр поручил Минюсту РФ в срок до 15 ноября 2019 года подготовить проект постановления Правительства РФ о прекращении действия нескольких тысяч правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года.

Как уже сообщало DEITA.RU, когда документы, которые определяли развитие государства, отменяются тысячами, очень легко пропустить весьма важные вещи. Кроме ГОСТов, по которым производилась качественная продукция, отменяется и один из самых первых декретов советской власти от октября 1917 года о восьмичасовом рабочем дне. Позже правительство попыталось откреститься от собственного решения, но сделало это крайне неуклюже. Чиновники заявили, что восьмичасовой рабочий день закреплен в Трудовом Кодексе. Но любой, кто откроет эту занимательную книжицу, легко убедится, что никаких положений, четко закрепляющих восьмичасовой рабочий день, в ТК нет.

Как оказалось, отменяет Дмитрий Медведев и северные надбавки. Да-да, «под нож» идут нормативные документы, которые касаются централизованного установления обязательных для применения работодателями всех форм собственности районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате за работу в местностях с особыми климатическими условиями: постановление Совета Министров СССР от 10.11.1967г. №1032; от 09.01.1986г. №53. постановления Госкомтруда СССР, ВЦСПС от 20.11.1967г. №512/П-28; от 04.09.1964г. №380/П-18; от 04.05.1971г. №174/13; и другие.

При этом до настоящего времени на федеральном уровне не принято иных правовых актов, устанавливающих аналогичные либо повышенные размеры районных коэффициентов и процентной надбавки к заработной плате работников дальневосточных организаций. Нетрудно догадаться, что отмена не потерявших актуальность нормативных актов бывшего СССР приведет к неисполнению предписаний статей 146 и 148 Трудового кодекса РФ. Как следстиве - к массовому нарушению законных интересов работников, занятых на работах в местностях, в которых установлены районный коэффициент и процентная надбавка, и к возникновению социальной напряженности.

В Приморье установить новый районный коэффициент попытались постановлением губернатора со снижением его величины до 1,2. Но сделано это было несколько «коряво», что привело к активной критике со стороны профсоюзов, протестным пикетам и митингам.

Но проблема с районным коэффициентом и северными надбавками гораздо шире одного отдельно взятого региона. Так, федерация профсоюзов Забайкалья призывает социальных партнеров к совместным действиям по предотвращению угрозы отмены северных надбавок к заработной плате. Информацию Федерация профсоюзов Забайкалья уже направила в Федерацию Независимых Профсоюзов России, в территориальные профсоюзные объединения Дальневосточного федерального округа, Правительство Забайкальского края, краевую Прокуратуру, а также Главному Федеральному инспектору по Забайкальскому краю и Уполномоченному по правам человека в Забайкальском крае. А 9 октября время очередной сессии регионального парламента, предложение обсудить ситуацию с районными коэффициентами озвучил депутат Александр Михайлов, упомянув в своем выступлении о чрезвычайной актуальности поднятой профсоюзами проблемы. Спикер Игорь Лиханов предложил более детально изучить этот вопрос на уровне комитетов и вынести его обсуждение на совет Законодательного собрания Забайкальского края.

Дмитрий Санников