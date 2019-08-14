Дмитрий Медведев заявил, что задача Роспотребнадзора – бороться с хамским отношением организаций к людям, сообщает DEITA.RU.

Об этом премьер-министр РФ напомнил лично в беседе с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой. Глава ведомства говорила, что сотрудники организации помогают россиянам узнавать свои права и оформлять претензии на девяти пилотных территориях.

Медведев согласился с этим и призвал продолжать трудиться, поскольку работы в этой сфере предстоит много. Также глава правительства напомнил, что борьбу с невоспитанностью и злоупотреблениями тоже нужно проводить сразу.

Сегодня большая часть нарушений – в сфере услуг. Таких шестьдесят процентов. Имеются в виду банковские услуги, финансовые, туристические и иные. В торговой сфере, говорит Попова, чаще всего россияне недовольны качеством и ценами, которые на ценнике одни, а на кассе – другие.

Кроме того, множество жалоб относятся к сфере ЖКХ. Следующие – транспорт, медобслуживание и образование.

Анастасия Туркова