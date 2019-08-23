Правительство России расширило перечень сельскохозяйственной продукции, производителям которой положена государственная поддержка, сообщает DEITA.RU.

По распоряжению премьер-министра Дмитрия Медведева, теперь в перечень включена еще и продукция, сделанная из лесных ресурсов. Сделано это в целях развития и господдержки заготовки дикоросов. В списке Медведева нашлось место для плодов, ягод, грибов орехов, березового сока, лекарственных растений и производства из них товаров.

Также в обновленный перечень вошли переработанная и консервированная рыба, ракообразные и моллюски, готовые корма для несельскохозяйственных животных. На господдержку могут рассчитывать и производители стеариновой кислоты, животных масел и жиров, ферментных препаратов, другой продукции глубокой переработки сельхозсырья собственного производства.

Государственную поддержку производители смогут получить при условии, что доля дохода от реализации этой продукции в доходе таких организаций и ИП составляет не менее 70% за календарный год.

Дмитрий Санников