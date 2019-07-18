К 2024 году у россиян будут электронные паспорта, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «РИА Новости». Сейчас, говорит глава правительства Дмитрий Медведев, уточняются их параметры.

К указанной дате россияне должны иметь возможность полноценно пользоваться электронными паспортами, сказал Медведев. Поэтому сейчас принимается решение о том, каким станет его оптимальный вид, что он будет включать в себя, каким способом паспорт будет защищаться.

Премьер-министр также признает, что переход может произойти даже раньше: к 2023 году. Довольно скоро бумажные паспорта могут начать считаться пережитком прошлого.

Анастасия Туркова