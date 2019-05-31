Председатель правительства России Дмитрий Медведев передал привет от Президента России Владимира Путина Президенту Туркмении Гурбангулы Бердымухамедову, сообщает DEITA.RU.

В эти дни премьер-министр России Дмитрий Медведев находится с визитом в столице Туркмении Ашхабаде. Как оказалось, отголоски совместного советского прошлого в этой среднеазиатской стране еще живы: президент Бердымухамедов лично привез Медведева на легенде отечественного автопрома ГАЗ-21 «Волга» изумрудно-зеленого цвета.

Медведев передал Бердымухамедову привет от Президента России Владимира Путина, а также от коллег по правительству страны. По мнению российского премьер-министра, экономическое сотрудничество между государствами развивается по восходящей. Кроме того, Дмитрий Медведев отметил позитивное развитие связей в области культуры и образования.

А накануне Медведев занялся любимым делом: цифровизацией и информатизацией. На этот раз премьер-министр решил создать единые стандарты качества электронных госуслуг. Медведев напомнил, что к 2024 году 70% госуслуг для граждан и бизнеса должны будут оказываться в цифровом виде.

Дмитрий Санников