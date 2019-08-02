Премьер-Министр сообщил о субсидии Дальнему Востоку в размере более 94 миллиардов рублей. Но повезёт не всем регионам, информирует DEITA.RU.

Эти деньги отправятся в регион в ближайшие три года. По словам главы правительства, в первую очередь миллиарды пойдут на транспортную инфраструктуру, социальные объекты и инженерные объекты.

Деньги получат не все. Правительство осчастливит Якутию, Приморье, ЕАО, Магаданскую область и Сахалин.

Почему именно в эти сферы Медведев решил направить дополнительные деньги? Очевидно, что транспортная инфраструктура Дальнего Востока по сравнению с остальной Россией - крайне слаба.

Почти в 4 раза ниже плотность железных дорог. Чукотка, Камчатка и Магадан вообще не имеют железнодорожного сообщения. Модернизация Транссиба и БАМа необходима.

Кроме того, стоит задача запустить в полном объеме важнейшие для Приморья транспортные коридоры «Приморье-1» и «Приморье-2». По сценарию, эти артерии должны стать кратчайшим путем для Северного Китая и Монголии к морским воротам, которые представляют собой порты Приморья. Без дополнительных денег тут не обойтись.

В начале лета на экономическом форуме в Санкт-Петербурге перед ДВ поставили задачу: обозначить лидерство России в транспортной интеграции Европы и Азии.

Тогда замминистра транспорта Алексей Семенов заявил, что необходимо внедрить цифровые технологии. Цифра изменит саму систему коммерческих перевозок, добавит преимуществ, связанных с безопасностью, экологией, энергоэффективностью. Цифра стоит денег.

Медведевские деньги на инженерную инфраструктуру - это прежде всего ТОРы. Сейчас их в регионе насчитывается 18 штук. Что-то функционирует, но поскольку практически все они возводятся с нуля и буквально на пустырях, постоянно необходимы новые вложения и стройки.

Напомним, 1 августа Дмитрий Медведев объявил о создании еще одной ТОР - «Забайкалье». Общая сумма инвестиций в нее составит 200 млрд руб.

В мае Дмитрий Медведев уже расщедрился в сторону Дальнего Востока аграрными миллиардами. Деньги пойдут в три транша: этот год — 360,3 млн рублей, в следующем — 338,1 млн и еще 370,2 млн — в 2021 году. Отметим, что для Дальнего Востока этот миллиард - сущие копейки.

Больше всего «озолотят» Якутию, им дадут 287,2. На обочине государственных добряков осталась Магаданская область с 26 миллионами. Приморье держится в серединке списка счастливчиков и получит 96,5 млн.

Василий Кучин