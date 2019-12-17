Медведев подготовил закон о банковских картах

Законопроект правительства Дмитрия Медведева о банковских картах «Мир» внесен в Государственную Думу, сообщает DEITA.RU.

В соответствии с законопроектом, разработанным правительством Дмитрия Медведева, принимать банковские карты к оплате будут обязаны не только крупные магазины, но и мелкие торговцы. Распространятся положения закона будут на национальную платежную систему, то есть на банковские карты «Мир».

Законом устанавливается, что принимать к оплате банковские карты с 31 декабря 2019 года обязаны магазины, у которых оборот за предшествующий календарный год превышает 40 миллионов рублей. Планируется, что с 1 сентября 2020 года принимать к оплате банковские карты «Мир» будут обязаны продавцы, у которых выручка от реализации превышает 30 миллионов рублей, а с 1 января 2021 года обязанность по приему оплаты банковскими картами «Мир» наложат на торговцев с оборотом в 20 миллионов рублей в год.

Как отмечается в пояснительной записке, в России существует большой теневой рынок контрафакта. По мнению правительства Дмитрия Медведева, сбывают контрафактные товары прежде всего магазины и предприятия с небольшим оборотом за наличные деньги.

А потому правительство новым законом будет пытаться заставить недобросовестных участников рынка или «прикрыть лавочку» или действовать по установленным правилам. В любом случае, от решения правительства Дмитрия Медведева выиграют простые покупатели.

По оценке правительственных чиновников, уже сейчас многие магазины и сервисные предприятия с годовой выручкой от 20 миллионов рублей принимают к оплате банковские карты «Мир». А наличные платежи в структуре оборота торговли и сервиса постепенно с каждым годом снижаются: «безналом» проводится около 60% всех платежей.

С принятием Государственной Думой нового закона, разработанного правительством Дмитрия Медведева, у магазинов и сервисов, ранее не принимавших банковских карт «Мир», появятся и новые расходы. По правительственной оценке, речь может идти от 0,5 до 1,8% от карточного оборота. Но, как отмечает экономический блок правительства, у магазинов и сервисов вырастет оборот и снизятся затраты на инкассацию.

Дмитрий Санников