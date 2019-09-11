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Медведев подписал документ об окончании действия советских актов
11 Сентябрь 2019, 21:32
Медведев поставил подпись на распоряжении оо окончании срока действия нормативных актов РСФСР и СССР, сообщает DEITA.RU со ссылкой на эфир на канале "Россия 24".
После подписи главой правительства РФ Дмитрием Медведевым данное распоряжение вступит в силу до конца текущего года.
Некоторые из документов утратили силу и были признаны официально таковыми в 2017 году. Например, к таковым относятся постановления 1929-1989 годов.
Вот некоторые из актов: акт о рабочем дне длительностью в семь часов, акт об условиях труда для работников мелкорозничных торговых сетей, о заработной плате на лесозаготовках, о порядке выплат зарплат работникам гражданского воздушного флота и т.д.
Анастасия Туркова
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