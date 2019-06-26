Критерии нуждаемости семей повысят, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что выплаты на первого и второго ребенка достанутся семьям, чей доход не превышает два прожиточных минимума на человека, а не полтора прожиточных минимумов, как сейчас.

Гражданам будут платить более десяти тысяч в месяц за ребенка. В два раза вырастут компенсации неработающим родителям, ухаживающим за детьми-инвалидами – уже с 1 июля.

На Дальнем Востоке появилась единовременная выплата при рождении первенца в размере двух прожиточных минимумов. В Бурятии, Якутии, в Сахалинской области и Чукотском АО продолжат выплаты за рождение третьего ребенка и всех следующих.

Анастасия Туркова