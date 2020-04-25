Медведев подсказал Мишустину, что делать в борьбе с коронавирусом

Заместитель председателя Совета безопасности и бывший председатель правительства Дмитрий Медведев направил премьер-министру Михаилу Мишустину проект мер по поддержке бизнеса и социально ориентированных некоммерческих организаций во время пандемии коронавируса, сообщает ИА DEITA.RU по материалам «Единой России».

Главный единоросс страны Дмитрий Медведев предложил нынешнему председателю правительства Михаилу Мишустину скорректировать механизм признания компаний пострадавшими от пандемии, расширить перечень получивших урон отраслей, распространить налоговые каникулы на весь бизнес, а не только на малые предприятия.

Как считает Дмитрий Медведев, государство должно поддержать социальные НКО, субсидировать зарплаты в таких некоммерческих организациях, отсрочить уплату всех налогов кроме НДС и ограничить 1-процентную банковскую комиссию при переводах в благотворительные фонды.

Как напомнил Дмитрий Медведев, единороссы организовали широкое экспертное обсуждение актуальных проблем, с которыми сталкиваются представители МСП и СОНКО в период пандемии. В нем приняли участие представители федеральных министерств, предприятий бизнеса и общественных организаций. По итогам обсуждения и родились предложения по поддержке бизнеса и социально ориентированных НКО.

Ранее Дмитрий Медведев заподозрил картельный сговор в качестве причины сложившейся ситуации на мировом нефтяном рынке. «Эта ситуация должна быть предметом самого внимательного анализа, поскольку подрывает восстановление мировой экономики. Вероятно в будущем принципы торговли нефтью могут измениться, например, с учётом опыта заключения долгосрочных энергетических контрактов, использующих принцип «бери или плати» («take or pay»)», - написал Дмитрий Медведев.