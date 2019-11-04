Медведев похвастался перед деловым сообществом

Во время одной из сессий Делового инвестиционного форума АСЕАН Дмитрий Медведев похвастался перед спикерами низкими ценами на интернет в России, сообщает DEITA.RU.

По сообщению информационного агентства REGNUM, глава правительства заявил, что мобильный интернет в России в 9 раз дешевле японского и в 14 раз по сравнению с ценами в Соединенных Штатах. В Южной Корее же интернет в 17 раз дороже отечественного, отметил премьер-министр.

Кроме того, глава Кабмина отметил высокий уровень вовлеченности россиян в цифровой мир.

«Более 85% наших граждан пользуются возможностями мобильного интернета. Около 70% взрослых граждан делает это ежедневно», - подчеркнул Дмитрий Медведев.

Помимо этого, премьер отметил, что Россия занимает пятую строчку по количеству проданных смартфонов.

Отметим, что АСЕАН проходит 3-4 ноября в Таиланде.

Напомним, не так давно Минфин предложил оставить чиновников без статусных смартфонов. По мнению инициаторов проекта, на бесполезные «приятности» для разных ведомств уходит слишком много средств. Поэтому министерство отправило в Госдуму проект по ограничению стоимости смартфонов для чиновников в зависимости от их статуса.

Так, руководители федеральных ведомств смогут пользоваться смартфонов не дороже 15 тысяч рублей. Цена планшета ограничена 60 тысячью рублей, ноутбука – 100 тысячами.

Примечательно, что месяц назад в России стартовали продажи нового смартфона Samsung Galaxy Fold стоимостью около 160 тысяч рублей.

Александра Маслова