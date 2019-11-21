Медведев пообещал бонус российским семьям

Премьер обсуждает поправки в закон, которые изменят жизнь многодетных, сообщает DEITA.RU.



В четверг, 21 ноября, состоялось заседание правительства под председательством Дмитрия Медведева. Премьер поднял тему изменений в законодательстве о поддержке многодетных.

Так, глава правительства отметил, что с 1 января в России увеличивается размер маткапитала за рождение второго и последующего детей. Сейчас каждая семья получает 450 тысяч, а с нового года эта сумма вырастет до 466 тысяч рублей.

Еще одно изменение, которое готовится в России – использование материнского капитала на строительство домов. Сейчас использовать эти деньги можно только для строительства на участках для индивидуального жилищного строительства. Предлагается разрешить использовать их и на дачных участках.

Кроме того, в новом году ряд регионов получит финансирование на открытие новых мест в детских садах и школах. Места в садиках для детей от 2 месяцев до 3 лет появятся в Башкортостане, Хакасии, Ставропольском крае, Белгородской, Воронежской и Челябинской областях.

Елена Миронова