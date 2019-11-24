Медведев пообещал, что хуже не будет

Председатель правительства России Дмитрий Медведев пообещал, что льготы, установленные документами советского времени, сохранятся, сообщает DEITA.RU.

Такое заявление премьер-министр и по совместительству главный единоросс, сделал в ходе съезда «Единой России». По словам Медведева, льготы населению, которые гарантировались советскими нормативными актами, сохранятся даже в рамках «регуляторной гильотины».

Как заявил Дмитрий Медведев, ни один нормативный акт, который так или иначе устанавливает права, льготы, какие-то процедурные вопросы, важные для наших граждан, не может быть отменен. Как считает главный единоросс, все останется, как и было, даже если этот нормативный акт уже действует 50 или 70 лет. Не имеет никого значения, когда он принимался. По словам Дмитрия Медведева, такие документы отменят, только если будет принят дублирующий документ.

«Пусть никто не волнуется. Все будет нормально, хуже никому не сделаем», - подчеркнул Медведев.

Между тем, поводы для беспокойства у населения пока остались. Взять хотя бы северные надбавки. «Под нож» идут нормативные документы, которые касаются централизованного установления обязательных для применения работодателями всех форм собственности районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате за работу в местностях с особыми климатическими условиями: постановление Совета Министров СССР от 10.11.1967г. №1032; от 09.01.1986г. №53. постановления Госкомтруда СССР, ВЦСПС от 20.11.1967г. №512/П-28; от 04.09.1964г. №380/П-18; от 04.05.1971г. №174/13; и другие.

При этом до настоящего времени на федеральном уровне не принято иных правовых актов, устанавливающих аналогичные либо повышенные размеры районных коэффициентов и процентной надбавки к заработной плате работников дальневосточных организаций. Нетрудно догадаться, что отмена не потерявших актуальность нормативных актов бывшего СССР приведет к неисполнению предписаний статей 146 и 148 Трудового кодекса РФ. Как следствие - к массовому нарушению законных интересов работников, занятых на работах в местностях, в которых установлены районный коэффициент и процентная надбавка, и к возникновению социальной напряженности.

Но проблема с районным коэффициентом и северными надбавками гораздо шире одного отдельно взятого региона. Так, федерация профсоюзов Забайкалья призывает социальных партнеров к совместным действиям по предотвращению угрозы отмены северных надбавок к заработной плате. Информацию Федерация профсоюзов Забайкалья уже направила в Федерацию Независимых Профсоюзов России, в территориальные профсоюзные объединения Дальневосточного федерального округа, Правительство Забайкальского края, краевую Прокуратуру, а также Главному Федеральному инспектору по Забайкальскому краю и Уполномоченному по правам человека в Забайкальском крае.

Законодательное собрание Забайкальского края на заседании 20 ноября утвердило обращение к министру юстиции РФ Александру Коновалову и министру развития Дальнего Востока и Арктики Александру Козлову относительно ряда положений, включенных в проект «регуляторной гильотины».

Дмитрий Санников