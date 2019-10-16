Медведев порадует рыбаков

Правительство России внесло в Государственную Думу законопроект, предусматривающий отмену плановых проверок при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в области рыболовства, сообщает DEITA.RU.

Сейчас Росрыболовство может проводить плановые проверки и проверки внеплановые. По мнению же правительства Дмитрия Медведева, плановые проверки совершенно неэффективны. Как отмечается в пояснительной записке к документу, система организации и проведения плановых проверок позволяет недобросовестным рыболовным компаниям, заранее предупрежденным о сроках проведения плановых проверок, скрыть от должностных лиц, нарушения обязательных требований в сфере сохранения водных биоресурсов и среды их обитания.

Например, в 2018 году в среднем на одну плановую проверку приходилось менее 0,54 выявленных нарушений законодательства, в то время как на одно рейдовое мероприятие - 1 нарушение.

Как считают в правительстве Дмитрия Медведева, нужно отказаться от плановых проверок юридических лиц в пользу более эффективных рейдовых мероприятий. Законопроект уже внесен в Государственную Думу и официально размещен в базе проектов нормативных правовых актов российского парламента.

Между тем, в Приморском крае серьезнее браконьеров отечественных оказались браконьеры северокорейские. Сотни маленьких шхун нагло вторгаются в российские воды. Дело иногда доходит и до вооруженного сопротивления нашим пограничникам. Историки и журналисты вспоминуют времена Российской империи, охрану морских богатств в 19 веке, когда наши крейсеры имели право топить браконьерские лодки либо захватывать экипаж и отправлять его на тяжелые работы.

Дмитрий Санников