Медведев поручил десятикратно улучшить жизнь россиян

Стало известно, какие поручения дал премьер-министр Дмитрий Медведев профильным ведомствам по итогам встречи с представителями бизнеса. Об этом сообщает DEITA.RU.

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте Правительства России, больше всего поречий досталось Министерствам здравоохранения, труда и Роспотребнадзору – по две обязательных к исполнению задачи.

Минздрав должен выполнить ряд бюджетных действий для увеличения выплат по родовому сертификату до двенадцати тысяч рублей. По мнению председателя Правительства, это поможет снизить случаи прерывания беременности в России и станет хорошей финансовой поддержкой для будущих матерей. Также в рамках поручений в 2020 году в бюджеты региональных ФОМС будут направлены более двенадцати миллиардов рублей, чтобы россияне имели больше возможности пройти дорогие диагностические исследования в поликлиниках и больницах.

Минтруд обязуется обучать пенсионеров компьютерной грамотности в регионах в рамках федпроекта «Старшее поколение» и, совместно с другими ведомствами, начать разработку новой потребительской корзины, куда будут включены все необходимые и доступные для здорового образа жизни граждан продукты.

Роспотребнадзор до 15 октября текущего года должен представить пакет поправок в действующий СанПиН в сфере организации питания россиян, чтобы документ соответствовал техрегламентам ЕЭС, а также предложить разработанный с другими ведомствами эксперимент по сокращению соответствующих проверок общепита в нескольких регионах страны.

Министерству финансов поручено учесть в плане бюджетов до 2022 года ежегодное выделение четырнадцати с половиной миллиардов рублей на лекарственное обеспечение тяжелобольных россиян.

Министерство промышленности и торговли совместно с Минздравом должны представить законопроект об изменении правил назначения наркотических и психотропных лекарственных препаратов в больницах, а также их ввоза в страну.

Министерству юстиции совместно с Минэкономразвития России должны до 11 ноября разработать проект поправок в КоАП по ужесточению наказания за причинение вреда здоровью граждан в связи с нарушением требований к организации питания населения.

Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства России до 20 ноября поручено вместе с ОА «ДОМ.РФ» разработать законопроект, призванный усовершенствовать действующее законодательство по заключению и исполнению договоров аренды и договоров найма жилых помещений.

Екатерина Цой