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Медведев поручил губернаторам ходить по дворам

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Председатель правительства России Дмитрий Медведев дал ряд поручений по итогам совещания о диспансеризации населения, сообщает DEITA.RU.

Как сказано в документе, опубликованном на официальном сайте Кабмина, правительство рекомендовало высшим должностным лицам регионов страны обеспечить активное привлечение взрослого населения к прохождению диспансеризации.

Под этим самым активным привлечением Дмитрий Медведев имеет в виду доставку граждан в медицинские организации и обратно, проведение подворовых обходов, а также вовлечение работодателей в процесс мотивирования работников к прохождению диспансеризации.

Минздраву, Росздравнадзору и Фонду обязательного медицинского страхования поручено обеспечить мониторинг и контроль за проведением в 2019-2020 годах диспансеризации взрослого населения, включая оценку эффективности и ее результатов. Минздраву и Росздравнадзору - провести анализ своевременности постановки граждан на учет с впервые выясненными в ходе диспансеризации хроническими заболеваниями, Минздраву - оказать помощь и содействие регионам, в которых отмечены проблемы при проведении диспансеризации, а также вопросов кадрового и технического обеспечения.

На совещании, прошедшем 14 ноября, Дмитрий Медведев заявил, что в некоторых регионах страны есть проблемы с диспансеризацией местных жителей, в список попали несколько регионов ДФО, в том числе Приморский край, ЕАО и Камчатка. По словам Дмитрия Медведева, на это у каждого региона есть свои причины, однако, чтобы наибольшее количество людей приняли участие в медпрофилактике необходимо всю процедуру сделать удобной. 

Дмитрий Санников

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