Медведев поручил изымать права у водителей оперативнее

Неготовность системы от МВД и Минздрава подверглась критике премьера, сообщает DEITA.RU.



Российский премьер-министр Дмитрий Медведев провел совещание по реализации президентских поручений. Во вступительной речи Медведев высказал недовольство тем, что решение некоторых вопросов затягивается на годы.

Тем не менее, главный вопрос встречи, создание единой базы водителей, которые по медицинским причинам не могут водить авто, нашел свое решение. МВД и Минздрав заявили, что продвинулись в решении этого вопроса.

Предполагается, что Минздрав будет передавать в МВД электронные документы с информацией о россиянах, которым противопоказано управление транспортным средством по медицинским показаниям.

Таким образом, МВД будут оперативнее получать информацию: имеет ли право человек находится за рулем, или его права необходимо изъять.

Елена Миронова