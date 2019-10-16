telegr wh call

Новости

Живодерный контент обсуждают единороссы

16 Октябрь 2019, 11:00

ГИБДД ввела новый запрет для водителей

16 Октябрь 2019, 10:45

Пенсионная реформа добралась до полиции

16 Октябрь 2019, 10:30

Приморье сошло с ума – внутриполитические трюки и фокусы превращают край в балаган

16 Октябрь 2019, 10:15

Сбербанк вводит абонентскую плату для клиентов

16 Октябрь 2019, 10:00

Медведев порадует рыбаков

16 Октябрь 2019, 09:50

Новая квитанция за ЖКХ сорвет планы россиян

16 Октябрь 2019, 09:45

Засаду на браконьеров устроили в Приморье

16 Октябрь 2019, 09:30

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Медведев поручил изымать права у водителей оперативнее

документы, ву, права, водительское удостоверение

Неготовность системы от МВД и Минздрава подверглась критике премьера, сообщает DEITA.RU.

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев провел совещание по реализации президентских поручений. Во вступительной речи Медведев высказал недовольство тем, что решение некоторых вопросов затягивается на годы.

Тем не менее, главный вопрос встречи, создание единой базы водителей, которые по медицинским причинам не могут водить авто, нашел свое решение. МВД и Минздрав заявили, что продвинулись в решении этого вопроса.

Предполагается, что Минздрав будет передавать в МВД электронные документы с информацией о россиянах, которым противопоказано управление транспортным средством по медицинским показаниям.

Таким образом, МВД будут оперативнее получать информацию: имеет ли право человек находится за рулем, или его права необходимо изъять.

Елена Миронова

Читайте также:

Названы основные ошибки при сдаче экзамена в ГИБДД

Вот где ГИБДД не имеют права «тормозить» водителей

Пей и не бойся: вот через сколько можно сесть за руль

Популярное

Кожемяко снизил районный коэффициент

Вот как вернуть карту, которую «съел» банкомат

Судьбу детей погибшей при обрушении дома решит Кожемяко

Работать на день больше будут россияне
Загрузка...
Загрузка...