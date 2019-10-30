Медведев поручил ограничить выдачу кредитов

Премьер-министр Дмитрий Медведев хочет наделить Центробанк правом ограничивать кредитные организации страны в выдаче кредитов россиянам. Об этом сообщает DEITA.RU.

Срок выполнения поручения ведомствами по подготовке соответствующего законопроекта назначен до второго декабря текущего года. В документе, опубликованном на официальном сайте правительства РФ, оговаривается, что речь идет о наделении ЦБ полномочиями по сокращению количества выданных гражданам различных займов путем установления прямых ограничений для банков России.

В самом Центробанке заявили, что новые полномочия позволят начать борьбу с большими долговыми нагрузками кредитно-финансовых организаций в связи с плохой платежеспособностью граждан.

Напомним, ранее Медведев «подарил» российским банкам возможность самостоятельно проверять реальную платежеспособность граждан, разузнав уровень доходов обратившихся за кредитом через налоговые службы, пенсионные фонды и другие ведомства, которые могут располагать информацией о действительном финансовом положении россиян. Отмечается, что проверки будут проводиться только с согласия обратившегося в кредитно-финансовые организации за займом. Новые полномочия банков вступят в силу с первого апреля следующего года.

Кстати, с октября текущего года в России вступили в силу кредитные ограничения россиян в зависимости от количества долгов по ранее набранным кредитам. Новый закон не позволит гражданам взять заем на сумму более десяти тысяч рублей, если уже имеющаяся долговая нагрузка «съедает» большую часть их доходов. Таким образом, банки планируются избавиться с потенциальных злостных неплательщиков по кредитам, а государство - не позволяет россиянам окончательно погрязнуть в долгах и голодать из-за нехватки денег после ежемесячной «раздачи долгов». Эксперты уже подсчитали, что нововведение коснется фактически каждого десятого жителя страны.

Екатерина Цой