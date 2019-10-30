Медведев поручил проверить доходы россиян

Российские банки смогут самостоятельно проверять доходы потенциальных заемщиков, сообщает DEITA.RU. Обеспечить такую возможность всем без исключения кредитным организациям поручил глава правительства Дмитрий Медведев.

Новые возможности перед банками должны открыться не позднее 1 апреля 2020 года. Обеспечением подобной возможности в ближайшее время займутся по просьбе Дмитрия Анатольевича такие министерства, как Минфин, Минкомсвязи и Минэкономразвития. Кроме того, свои предложения по данному вопросу было поручено предложить Федеральной налоговой службе и Центробанку.

Отмечается, что банки будут проводить соответствующую проверку только с согласия человека, который подал заявку на получение кредита. Выглядеть это, по предварительной информации, будет следующим образом: банки через специальный сервис проверят размеры выплат, которые потенциальный клиент заплатил в фонды.

Россияне неоднозначно оценили предстоящие нововведения. «У меня, например, сразу возникает вопрос: если я работаю как самозанятый или «в серую»... это что же, банк просто не поверит в мою способность платить по счетам? Не даст мне купить новый ноутбук, который мне, фрилансеру, так нужен для работы? С другой стороны - учитывая тотальную «закредитованность» населения страны, наверное, есть в этом логика. Ведь неисполненные кредитные обязательства - убытки для банков. Поэтому будут давать только тем, кто точно никуда не денется», — рассуждает Михаил.

А вот Елизавета убеждена, что данная мера позволит решить многие проблемы в стране: ««Я благодарна за такую меру. Ну а что – всё для людей. Учат финансовой грамотности – мол, не берите в кредит — если оплатить сразу не можете. И вообще, на дорогах меньше машин станет, а то половина из них в кредит куплена».

На сегодняшний день заемщик самостоятельно подает данные о доходах в формате справки 2НДФЛ либо по форме банка.

Екатерина Брязгунова