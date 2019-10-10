Медведев поручил решить вопрос субсидирования рейсов на Дальний Восток

Председатель правительства Дмитрий Медведев распорядился решить вопрос субсидирования авиарейсов на Дальний Восток, об этом заявил Министр по развитию региона в интервью «Российской газете», сообщает DEITA.RU.

Александр Козлов рассказал об ускоренном развитии Дальнего Востока и его проблемах, одной из основных он выделил транспортную доступность региона. По словам министра, «правительство это понимает и ежегодно увеличивает количество субсидируемых перелетов в регионы ДФО». Летают так далеко и дорого только крупные авиакомпании, которые перекрывают невыгодные рейсы за счет более рентабельных, объяснил Козлов. И за счет субсидий от государства, поэтому «председатель правительства дал распоряжение решить вопрос субсидирования авиабилетов на рейсы, которые летают и по Дальнему Востоку», заявил Александр Козлов. Добавив, что авиация для ДФО – самый важный транспорт, ведь во множество его уголков можно добраться только по воздуху, «других вариантов просто нет».

Такие одобряющие слова министра должны внушить надежду многим дальневосточникам. Ведь накануне интервью ряд СМИ, в том числе «РГ» и DEITA.RU, писали о том, что крупнейший авиаперевозчик страны «Аэрофлот» перестал продавать билеты на рейсы в Москву и обратно из любого города Дальневосточного Федерального округа. По одной из версий, до утверждения нового расписания.

Пока министр развития ДВ заявляет о субсидировании авиаперелетов, и дает обещания о продолжении данной политики. Отметим, что последние несколько лет «Аэрофлот» каждую осень заявляет о то, что перестанет летать на Дальний Восток. Однако проблему удавалось решать после специальных поручений Владимира Путина, но в этом году президент решил подойти к решению вопроса иначе.

Глава государства решил предложить перевозчикам новый подход. Так, по итогам V ВЭФ Владимир Путин заявил, что приоритет в заграничных перелетах в страны АТР будет отдаваться, тем компаниям, которые сохранят социальное направление в перелетах между Москвой и городами Дальнего Востока. Сработает ли такая мотивация, покажет время.

Иван Юрьев