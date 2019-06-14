У регионов со слабо развитой экономикой появились кураторы в правительстве, сообщает DEITA.RU со ссылкой на письмо, обращенное к премьер-министру Дмитрию Медведеву. Тем, кому нужна помощь с федерального уровня, ее предоставят.

Например, у республики Алтай, Тувы и Карелии ответственным будет министр экономического развития Максим Орешкин. Курганскую область отдали в руки первому вице-премьеру и министру финансов Антону Силуанову, а Адыгею проконтролирует министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Марий Эл, республика, вручена министру строительства Владимиру Якушеву.

Министру труда Максиму Топилину вручили Алтайский край. За Псковскую область и Чувашию ответит глава Минпромторга Денис Мантуров,аза Калмыкию глава МПР Дмитрий Кобылкин.

Такая честь выпала этим регионам в связи с их самым низким положением в рейтинге Минэкономразвития. При проверке оказалось, что здесь крайне невысокие доходы у местных жителей, не достигающие прожиточного минимума. Зато высок уровень безработицы. В настоящее время на их поддержку тратятся средства из федерального бюджета. Их нужно будет «подтянуть», и правительство создаст для этого программу.

Напомним, что Дмитрий Медведев упоминал эти регионы, когда говорил о разнице в уровне жизни в разных частях страны. Он предложить посмотреть, как развить экономику на проблемных участках. Минфин должен был разработать программы для таких регионов еще в середине апреля 15 числа.

Анастасия Туркова

