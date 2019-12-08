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Медведев поставил условие Украине

Медведев

Председатель правительства России Дмитрий Медведев » объяснил, как Москва и Киев могут договориться о снижении цены на российский газ, сообщает DEITA.RU.

Как пишет РИА ФАН, премьер-министр Дмитрий Медведев использовал при пояснении слова героя книги Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев». Как считает председатель правительства России, наша страна должна думать о европейских потребителях, но и об украинцах не должна  не забывать. Сейчас Киев по реверсу получает то же голубое топливо из РФ, но по гораздо высокой цене. И она может быть ниже, если стороны смогут договориться.

«Как говаривал известный монтер у Ильфа и Петрова, соглашение есть продукт при полном непротивлении сторон», - подчеркнул Дмитрий Медведев.

При этом Медведев указал на то, что Москва согласна работать и по нормам европейского законодательства, если Киев успеет их внедрить, но это не отменяет того, что по всем существенным пунктам все равно необходимо договориться.

Дмитрий Санников

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