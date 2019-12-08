Новости
Медведев поставил условие Украине
8 Декабрь 2019, 00:15
Выравнивание зарплат педагогов прокомментировали сенаторы
7 Декабрь 2019, 23:02
Экс-заместителя мэра при бегстве из России задержали по делу о мошенничестве
7 Декабрь 2019, 22:01
Эксперт: дома с множеством студий превращают районы в гетто
7 Декабрь 2019, 21:01
Рост цен на продукты перед Новым годом начинается в России
7 Декабрь 2019, 20:26
Медведев рассказал о новых тарифах
7 Декабрь 2019, 19:53
ГИБДД меняет правила экзамена на права
7 Декабрь 2019, 18:37
«Паровоз на Луговую»: трамвай наполнился дымом в столице
7 Декабрь 2019, 18:03
Медведев поставил условие Украине
Председатель правительства России Дмитрий Медведев » объяснил, как Москва и Киев могут договориться о снижении цены на российский газ, сообщает DEITA.RU.
Как пишет РИА ФАН, премьер-министр Дмитрий Медведев использовал при пояснении слова героя книги Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев». Как считает председатель правительства России, наша страна должна думать о европейских потребителях, но и об украинцах не должна не забывать. Сейчас Киев по реверсу получает то же голубое топливо из РФ, но по гораздо высокой цене. И она может быть ниже, если стороны смогут договориться.
«Как говаривал известный монтер у Ильфа и Петрова, соглашение есть продукт при полном непротивлении сторон», - подчеркнул Дмитрий Медведев.
При этом Медведев указал на то, что Москва согласна работать и по нормам европейского законодательства, если Киев успеет их внедрить, но это не отменяет того, что по всем существенным пунктам все равно необходимо договориться.
Дмитрий Санников