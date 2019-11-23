Медведев поставил задачи единороссам

Руководитель партии «Единая Россия», председатель правительства страны Дмитрий Медведев поставил однопартийцам политические задачи, сообщает DEITA.RU.

Как заявил Дмитрий Медведев в ходе совместного заседания высшего и генерального советов партии, единороссы в предстоящих выборных кампаниях в России в 2020-2021 годах должны показать лучший результат и сохранить политическое лидерство в стране.

По словам Дмитрия Медведева, на съезде «Единой России» будут приняты решения, посвященные приоритетам партии на ближайшее будущее. «Все это необходимо для того, чтобы показать лучший результат на выборах, естественно, сохранить политическое лидерство - именно эта задача стоит, и продолжить курс на повышение качества жизни граждан Российской Федерации», - сказал Дмитрий Медведев.

Как считает главный единоросс страны, для того, чтобы повышать эффективность работы партии, нужно действовать в том направлении, которое волнует абсолютное большинство граждан. В понимании Медведева - это понятные цели, включая цели национального развития, а также работа по национальным проектам.

Доверие россиян к «Единой России» рухнуло после повышения пенсионного возраста в 2018 году. В октябре 2018 года, всего за полгода после президентских выборов, партия потеряла 20% сторонников и проголосовать за нее, по данным Фонда «Общественное мнение», согласились бы всего 31% избирателей. Это обернулось для единороссов сразу несколькими чувствительными проигрышами на региональных выборах.

По информации ВЦИОМ, по состоянию на 17 ноября 2019 года рейтинг «Единой России» составил 32,6%. На втором месте – КПРФ с 14,9%, на третьем ЛДПР с 12,1%. Многие респонденты (12,9%) затруднились с ответом.

Дмитрий Санников