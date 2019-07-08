Премьер одобрил проект первой частной автомагистрали, соединяющей Европу и Китай, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Ведомости".

По данным издания, Дмитрий Медведев поручил Минтрансу и Минэкономразвития консультировать, компанию, которая выступила инициатором проекта. Профильные министерства должны будут помочь ей в вопросах привлечения инвесторов, в частности, из Китая.

Таким образом, глава правительства дал "зелёный свет" проекту первой полностью частной дороги, которая должна пройти от границы с Белоруссией до Казахстана и соединить Западную Европу с Китаем.

По информации издания, строительство этой автомагистрали оценивается почти в 600 миллиарадов рублей и, согласно планам, она должна быть построена без привлечения средств из бюджета.

Дмитрий Шевченко