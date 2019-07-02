Число людей с доходами ниже прожиточного минимума к 2024 году должно сократиться вдвое, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

Премьер-министр Дмитрий Медведев поставил задачу правительству добиться снижения количества бедных россиян за ближайшие годы.

В рамках достижения этой цели, по словам главы кабмина, должны быть проиндексированы зарплаты бюджетников, увеличены пенсии и социальные выплаты. Так, только за прошлый год благодаря целенаправленной работе в этом направлении, удалось снизить количество бедных на 400 тысяч человек.

По заверению Медведева, уже есть соответствующие результаты и в этом году. В частности, с 1 января минимальный размер оплаты труда был доведён до прожиточного минимума, страховые пенсии были проиндексированы выше инфляции, а в апреле — пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные.

Премьер напомнил о почти двукратном увеличении пособий по безработице.

При этом Медведев обратил внимание на тех, кто может находиться в "серой зоне" и официально не получать доходов, но при этом зарабатывать деньги без отчётности. Премьер призвал министров разработать механизм выявления подобных ситуаций.

Дмитрий Шевченко