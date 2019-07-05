Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об индексации денежного довольствия военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, сообщает DEITA.RU.

В соответствии с документом, опубликованном на сайте правительства, с учетом уровня инфляции с 1 октября 2019 года на 4,3% будут повышены оклады по должностям и званиям военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы, а также таможенных органов.

Министерство внутренних дел Российской Федерации при пересмотре размеров пенсий гражданам, уволенным со службы в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, и членам их семей, размеры месячных окладов в соответствии с замещаемой должностью и присвоенным специальным званием будет руководствоваться новыми окладами.

Отмечается, что средства на эти цели были предусмотрены в федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

Накануне стало известно, что деятельность судебных приставов предложили отнести к госслужбе взамен федеральной гражданской службы. Соответствующий проект с предлагаемыми изменениями уже поступил в Госдуму. Как отмечают авторы инициативы, фактическое осуществление ведомством правоохранительных функций свидетельствует о необходимости отнесения службы в ФССП к госслужбе.

Дмитрий Санников