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Медведев повысил цены на билеты в Москву

Медведев

Председатель правительства России Дмитрий Медведев согласовал авиакомпании "Аэрофлот" индексацию стоимости авиабилетов на Дальний Восток на 2020 год, сообщает DEITA.RU.

Об этом заявил пресс-секретарь премьер-министра Олег Осипов. Отвечая на вопрос ТАСС, он заявил, что Дмитрий Медведев согласовал авиакомпании «Аэрофлот» индексацию стоимости авиабилетов на Дальний Восток на 2020 год на 4,3%, а также продление «плоских тарифов».

Ранее «Аэрофлот», фактически являясь монополистом на рейсах между дальневосточными городами и Москвой, не открыл продажу билетов на рейсы между ключевыми городами макрорегиона и столицей на 2020 год.

Жители регионов забили тревогу. Ситуация рассматривалась на заседании Комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера, Дальнего Востока и Арктики. Депутат Госдумы Владимир Новиков подчеркнул, что Аэрофлот на тот момент не подписал соглашение с Росавиацией, в связи с чем ситуация  с авиаперевозками между Дальним Востоком и центральной частью России все более обостряется. Новиков предложил сообщить Дмитрию Медведеву о том, что мнения как населения регионов, так и местных чиновников и депутатов игнорируются.

Дмитрий Санников

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