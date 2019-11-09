Медведев повысил пособие по безработице

Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление об установлении размеров пособий по безработице на 2020 год, сообщает DEITA.RU.

Документ уже официально опубликован на интернет-портале правовой информации. В соответствии с постановлением Дмитрия Медведева, минимальный размер пособия по безработице составит 1500 рублей, а максимальный размер – 8 000 рублей. Для того, чтобы получить пособие, гражданам необходимо быть признанными безработными в установленном законом порядке.

Особая «льгота» установлена для предпенсионеров. Максимальный размер пособия для граждан предпенсионного возраста составит 11280 рублей. По информации Минтруда предпенисонеров, зарегистрированных в органах службы занятости как безработные, в России стало больше. Их численность увеличилась во втором квартале 2019 года по сравнению с первым кварталом до 122 тысяч человек.

По данным Росстата, численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в январе 2019 года составила 74,9 млн человек, из них 71,2 млн человек классифицировались как занятые экономической деятельностью и 3,7 млн человек – как безработные с применением критериев МОТ (то есть, не имели работы или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю).

Дмитрий Санников