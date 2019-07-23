Глава правительства поручил обратить внимание на архитекторов, сообщает DEITA.RU.

Главные архитекторы должны получить больше прав и полномочий, а также должны более активно привлекаться к обсуждению и планированию градостроительной политике.

Об этом на встрече с экспертами из этой области заявил Дмитрий Медведев, подчеркнув, что уже дал соответствующие распоряжении и проработке этого вопроса профильным министрам.

Речь идёт в том числе об определении круга полномочий и пределов ответственности при осуществлении ими архитектурной деятельности.

Срок выполнения данных премьером задач — до 2 сентября текущего года.

Дмитрий Шевченко