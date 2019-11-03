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Медведев позаботился о комфорте чиновников в Таиланде
Упростить систему оплаты гостиниц и услуг для работников
российской бюджетной сферы на отдыхе в азиатской стране предложил российский
премьер, сообщает DEITA.RU.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев находится в Таиланде с рабочим визитом. Одна из тем, которую глава кабмина обсудил с руководством королевства и местным бизнесом – использование российской национальной платежной системы.
Как пишет РБК, Медведев предложил Таиланду начать принимать для оплаты и карты «Мир». Их используют только в России. Преимущественно с картами этой платежной системы ходят бюджетники и пенсионеры – словом, те, кто получают государственные деньги.
Ответ представителей Таиланда пока неизвестен, однако Медведев надеется на содействие. О своих планах «захватить» Таиланд системой «Мир» он поделился с местным изданием Bangkok Post.
Елена Миронова