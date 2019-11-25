Медведев предложил работать четыре часа в день

Главный единоросс страны, председатель правительства России Дмитрий Медведев озвучил новую идею по работе в 4 часа 5 дней в неделю, сообщает DEITA.RU.

Генератор идей Дмитрия Медведева вновь сработал на встрече с региональными единороссами. Разговор зашел, в частности, о продвигаемой председателем концепции четырехдневной рабочей недели.

Региональный активист-единоросс выдвинул предложение неким образом законодательно утвердить «неполный рабочий день» для того, чтобы социальные выплаты не отнимали у работающих мам с маленькими детьми. Дмитрий Медведев эту идею по изменению Трудового Кодекса не поддержал, но выдвинул другую. Как считает председатель правительства, со временем, когда-нибудь, Россия придет к четырехдневке. Ну а кто-то может четырехдневную рабочую неделю и не захотеть. Вот для того человека и появится вариант с работой по четыре часа в день пять дней в неделю.

«Это и будет в современном смысле неполная занятость, но если мы когда-нибудь к этому придем с точки зрения трудовой нагрузки и законодательства, то это будет полная занятость при четырехдневной рабочей неделе», - поделился Медведев планами с единороссами.

Подчиненные Дмитрия Медведева также высказываются публично о четырехдневной рабочей неделе. На полях Петербургского культурного форума руководитель минкульта Владимир Мединский предложил подумать о том, куда именно потратит свободный (в перспективе) день россиянин. Это, по словам министра, проблема не столь экономического, сколько цивилизационного характера. Или человек будет дополнительный день бездельничать, или потратит свободное время на саморазвитие.

Разговоры о «безделье» или даже «пьянстве» россиян в длинные выходные не новы. В нашей стране, например, с незавидной регулярностью покушаются на новогодние праздники. Действительно, кто-то и находится от Нового года до Рождества в алкогольном угаре. И все же большинство россиян используют новогодние каникулы для того, чтобы побыть с семьей, отдохнуть, выехать на природу или пойти на каток.

Что до разговоров об экономической составляющей, то этим беседам уже, считай 150 лет. Полтора века назад виднейшие экономисты доказывали, что рабочее время не может быть ниже 12 часов в день, так как это обрушит производство. Рабочий день тогда составлял от 14 до 16 часов, и большинство населения планеты «впахивало» на хозяина в прямом смысле от рассвета до заката.

Но ничего, перешло человечество постепенно на восьмичасовой рабочий день, и мировая экономика не рухнула. Работодатели частенько кивают на низкую производительность труда в России. Но ведь эта экономическая характеристика напрямую от работника зависит в меньшей степени, чем от работодателя. Работник использует те методики и механизмы, которые ему вручило руководство. Если у него станок дореволюционных времен или компьютер времен зарождения Интернета, то и производительность труда будет соответствующая, даже если где-то рядом находится надзиратель с плеткой. Работодатель же получает прибыль и обеспечить высокую производительность труда – в его прямых интересах. К сожалению, в российских условиях, работодатель если и может что-то обеспечить, то нередко это долги по выплате зарплаты.

Дмитрий Санников