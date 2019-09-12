Медведев придумал контракты для бедных

Премьер-министр России нашел деньги, «чтобы встать на ноги»

Дмитрий Медведев рассказал, почему нельзя просто взять и раздать деньги бедным, сообщает DEITA.RU.

Как правительство собирается писать социальный портрет бедности, спросили его председателя Дмитрия Медведева в эфире программы «Диалог», и почему нельзя просто взять и раздать деньги бедным. Просто так нельзя, ответил премьер, и не потому что это 18 миллионов - 13% населения стран.

По словам главы российского правительства, в случае такого аттракциона неслыханной щедрости можно нечаянно «помочь тем, кому и помогать особо не надо, а с другой стороны, те, кто реально нуждается в помощи, получат очень немного».

Чтобы этого не случилось, выдавать деньги бедным россиянам будут по контракту. Тем, чьи доходы ниже прожиточного минимума: в первую очередь пенсионерам, бюджетникам, инвалидам и многодетным.

«Это контракт такого особого рода. По сути это бумага, в которой содержится набор различных возможностей, которые человек может получить. Это договорённость между государством и конкретным человеком о том, что государство ему помогает так или иначе решить его экономические, а стало быть, и социальные проблемы», - пояснил премьер.

Помощь будет заключаться в обучении, устройстве на работу, предоставлении матподдержки, или это могут быть «просто деньги, чтобы встать на ноги», уточнил Медведев. При этом он допустил возможность злоупотребления такими контрактами, но это не в интересах утопающего, заметил он.

В следующем году на эти цели правительство Медведева выделит 7 млрд рублей. Такими вот методами количество бедных россиян через пять лет должно снизиться вдвое. Однако министр труда максим Топилин поспешил добавить, что «расчёт только на меры социальной поддержки не оправдан, и «те темпы экономического роста, которых мы будем пытаться достичь, будут ключевым моментом для снижения бедности». Будем пытаться. А пока «Деньги есть, но вы не ждите» - так можно интерпретировать результаты обсуждения проблемы бедности в стране.

Светлана Алеутская