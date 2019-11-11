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19 Август 2019, 19:45

Медведев пригрозил чиновникам уголовкой

Медведев

Медведев пригрозил чиновникам уголовкой

Председатель правительства недоволен реализацией нацпроектов, сообщает DEITA.RU.

В Правительстве состоялось совещание по реализации национальных проектов в России. Дмитрий Медведев особо отметил важность этой работы для страны – это один из приоритетов, сообщается на сайте правительства РФ.

Так, за провал реализации все ответственные чиновники будут наказаны. Председатель правительства при всех пообещал сажать за невыполнение планов. К разговору подключился и генпрокурор Юрий Чайка. Он предложил Медведеву разработать план совместных действий правительства и прокуратуры.

Елена Миронова 

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