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Медведев пригрозил чиновникам уголовкой
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Медведев пригрозил чиновникам уголовкой
Медведев пригрозил чиновникам уголовкой
Председатель правительства недоволен реализацией нацпроектов, сообщает DEITA.RU.
В Правительстве состоялось совещание по реализации национальных проектов в России. Дмитрий Медведев особо отметил важность этой работы для страны – это один из приоритетов, сообщается на сайте правительства РФ.
Так, за провал реализации все ответственные чиновники будут наказаны. Председатель правительства при всех пообещал сажать за невыполнение планов. К разговору подключился и генпрокурор Юрий Чайка. Он предложил Медведеву разработать план совместных действий правительства и прокуратуры.
Елена Миронова