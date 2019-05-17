Наказанием за плохую работу станет лишение полномочий, сообщает DEITA.RU.

На очередном заседании кабмина премьер-министра России Дмитрий Медведев предостерёг глав регионов от невыполнения задач, поставленных федеральным центром. По информации РИА Новости, руководитель правительства чётко дал понять что будет с теми, кто будет игнорировать решения президента и высшей исполнительной власти. По его словам, ситуация может дойти вплоть до смены кадров в лице губернаторов.

Премьер добавил, что кабмин обсудит законопроект, который устанавливает систему контроля со стороны федерального центра за исполнением переданных субъектам полномочий. Изменения в системе контроля коснутся 26 сфер работы региональных администраций.