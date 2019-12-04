Медведев принял важное решение для автомобилистов

В российском правительстве еще не приняли окончательного решения о снижении нештрафуемого порога до 10 километров в час, сообщает DEITA.RU. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в тот момент, когда в московском офисе властвующей партии принимал граждан.



Дмитрий Анатольевич отметил, что сам ездит за рулем, и как опытный водитель он с уверенностью заявляет, что на некоторых автомобилях, особенно стареньких, не ощущаются эти 10 километров. То есть, немного добавил газ и все — превышение.

Чаще всего проблемы с превышением появляются на старых машинах. Оно может не отразиться даже на спидометре, подчеркнул председатель партии «Единая Россия».

Медведев поручил еще раз убедиться в необходимости снижения нештрафуемого порога вице-премьеру Максиму Акимову и руководителю МВД России Владимиру Колокольцеву.

Напомним, что сегодня за превышение скорости на 20 километров в час предусмотрен штраф 500 рублей. Он был введен в 2003 году, когда в России стали появляться первые дорожные камеры.

Ранее DEITA.RU писало о том, что в декабре все автовладельцы должны были уже «переобуть» свои машины, чтобы обеспечить максимальную безопасность на российских дорогах. Примечательно, что круглый год можно ездить только на неошипованных зимних шинах, ошипованные же нужно «скидывать» к июню, а снова их можно использовать только с сентября.

Что касается летних покрышек, то их можно использовать девять месяцев — с марта по ноябрь включительно.

Екатерина Брязгунова