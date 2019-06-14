Председатель правительства России Дмитрий Медведев подверг критике «Роскосмос», сообщает DEITA.RU.

Критические замечания в адрес российской космической корпорации прозвучали на совещании, посвященном развитию «Роскосмоса». Как считает Дмитрий Медведев, средства осваиваются неэффективно, а государственные контракты срываются.

При этом российский премьер-министр довольно оптимистичен. Как он считает, «Наша страна, которая была первопроходцем в космосе, опережала в этой сфере абсолютное большинство других стран, не имеет права сдавать позиции». Не упомянул только Медведев, что Россия первопроходцем в космосе не была. Первый спутник и первый человек в космосе – это заслуги совсем другой страны – СССР. Именно в этой большой стране с космодрома Байконур запускались ракеты, а в Днепропетровске склонялись над чертежами инженеры. Никому и дела не было, что что-то находится на Украине, а что-то в Казахстане. Ну а сейчас Медведев требует вернуть России лидерство, которого у нее никогда и не было.

По его словам, «Роскосмос» пока использовал меньше четверти выделенных денег, то есть порядка 22%. До конца года государственная корпорация должна будет освоить ещё около 200 млрд рублей. Мы, к сожалению, уже сталкивались с ситуацией, когда корпорация не смогла использовать бюджетные инвестиции. Мы понимаем, какие негативные последствия это влечёт: недозагруженные предприятия, несоблюдение различных сроков.

По информации Медведева, государственные контракты по пилотируемым полетам не выполняются, а сроки запусков модулей для развертывания и эксплуатации российского сегмента МКС постоянно переносятся. Строительство космодрома Восточный и вовсе стало головной болью. По его словам, стройка под угрозой незавершения к запланированному времени.

Как отметил на брифинге председатель наблюдательного совета «Роскосмоса» Юрий Борисов, часть объектов космодрома Восточный «Роскосмос» будет достраивать за собственные средства, часть мероприятий за счет оптимизации будут перенесены на второй этап, и часть будет осуществляться за счет средств, которые сегодня запланированы на втором этапе. «Но это предусматривает, безусловно, и возврат через судебные решения тех средств, которые сегодня по расторжению контрактов положено вернуть заказчику», - подчеркнул Юрий Борисов.

Накануне стало известно, что «Роскосмос» будет искать сотрудников через мобильное приложение. Госкорпорация намерена получить доступ к базе данных резюме для набора руководителей. Для этого Роскосмос ищет поставщика услуг, который будет публиковать вакансии с целью поиска подходящих кандидатов.

Дмитрий Санников