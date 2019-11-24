Медведев пристыдил единороссов – «самовыдвиженцев»

Главный единоросс страны, председатель правительства России Дмитрий Медведев посоветовал членам партии выйти из нее, если они собираются идти на выборы как самовыдвиженцы, сообщает DEITA.RU.

Как заявил Дмитрий Медведев в ходе съезда «Единой России», кандидаты от должны гордиться своей партийной принадлежностью. Если же кто-то стесняется быть в рядах «Единой России», то лучше выйти из партии. При этом освободится место для тех, кто верит в будущее партии, кто готов работать в партии, работать на всю страну.

По мнению Дмитрия Медведева, осенняя выборная кампания для единороссов в масштабах страны прошла успешно. Как подсчитал главный единоросс, за более чем 47 тысяч мандатов различного уровня боролись все партии и, конечно, самовыдвиженцы. «Но почти 77% из них получили кандидаты от «Единой России». Это свидетельствует об очень масштабной поддержке партии в стране, кто бы что ни говорил», - подчеркнул Дмитрий Медведев.

Самовыдвиженцев руководитель партии коснулся отдельно. По мнению Дмитрия Медведева, участвуя в выборах как самовыдвиженцы, некоторые единороссы скорее этим запутали избирателей и точно не помогли своему избранию. «Там, где кандидаты не скрывали партийную принадлежность, результат оказался выше», - сделал вывод Дмитрий Медведев.

Между тем, доверие россиян к «Единой России» рухнуло после повышения пенсионного возраста в 2018 году. В октябре 2018 года, всего за полгода после президентских выборов, партия потеряла 20% сторонников, и проголосовать за нее, по данным Фонда «Общественное мнение», согласились бы всего 31% избирателей. Это обернулось для единороссов сразу несколькими чувствительными проигрышами на региональных выборах.

По информации ВЦИОМ, по состоянию на 17 ноября 2019 года рейтинг «Единой России» составил 32,6%. На втором месте – КПРФ с 14,9%, на третьем ЛДПР с 12,1%. Многие респонденты (12,9%) затруднились с ответом.

Дмитрий Санников