Глава правительства Дмитрий Медведев назвал работу исполнительной власти и ЕР неэффективной, поскольку граждане все еще слишком мало знают про реализующиеся нацпроекты и их направленность, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РГ.

А ведь нацпроекты созданы для того, чтобы сделать жизнь людей лучше, прибавляет Медведев. И видеть их нужно глазами граждан, а не ведомств. Пока что люди едва ли четко понимают, как реализуются национальные проекты. Вина за это ложится на плечи исполнительной власти, депутатов и «Единой России», которая называла реализацию нацпроектов приоритетной задачей.

Медведев признал, что правительство работает плохо, и обратился к представителям ЕР с призывом просвещать граждан по теме нацпроектов активнее, используя СМИ и интернет.

Анастасия Туркова