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Премьер-министр поручил привлечь к дисциплинарной ответственности тех, кто занимается волокитой, сообщает DEITA.RU.
Дмитрий Медведев потребовал наказать нерадивых чиновников, которые срывают сроки осуществления нацпроектов. Об этом стало известно из сообщения на официальном сайте российского правительства.
В тексте поручения говорится о необходимости принятия мер по ускорению реализации национальных проектов в России.
Кроме этого, премьер попросил министерства отчитаться о причинах отставания от сроков в работе с проектами, призванными существенно улучшить социально-экономическую ситуацию в стране.
Дмитрий Шевченко
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