Премьер-министр поручил привлечь к дисциплинарной ответственности тех, кто занимается волокитой, сообщает DEITA.RU.

Дмитрий Медведев потребовал наказать нерадивых чиновников, которые срывают сроки осуществления нацпроектов. Об этом стало известно из сообщения на официальном сайте российского правительства.



В тексте поручения говорится о необходимости принятия мер по ускорению реализации национальных проектов в России.

Кроме этого, премьер попросил министерства отчитаться о причинах отставания от сроков в работе с проектами, призванными существенно улучшить социально-экономическую ситуацию в стране.

Дмитрий Шевченко