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Медведев продаст уборную на одно очко
В плане приватизации от российского правительства нашли
странные позиции, сообщает DEITA.RU.
Российское правительство начинает масштабную программу приватизации, рассчитанную на 2020-2022 годы. Документ с перечнем всего, что государство намерено отдать в частные руки, опубликован на сайте правительства за подписью главы кабмина Дмитрия Медведева.
Помимо акций, акционерных обществ и унитарных предприятий, на Дальнем Востоке под приватизацию отдают два странных «лота». Правительство разрешило приватизировать 2 части туалетов – да не простых, «на 1 очко».
В документе сказано, что приватизации подлежит 1/6 доли в праве собственности на уборную на 1 очко. Одна уборная на станции Адникан, вторая – Дубликан. Обе станции расположены в Хабаровском крае.
Елена Миронова