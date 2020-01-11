Медведев продаст уборную на одно очко

В плане приватизации от российского правительства нашли странные позиции, сообщает DEITA.RU.



Российское правительство начинает масштабную программу приватизации, рассчитанную на 2020-2022 годы. Документ с перечнем всего, что государство намерено отдать в частные руки, опубликован на сайте правительства за подписью главы кабмина Дмитрия Медведева.

Помимо акций, акционерных обществ и унитарных предприятий, на Дальнем Востоке под приватизацию отдают два странных «лота». Правительство разрешило приватизировать 2 части туалетов – да не простых, «на 1 очко».

В документе сказано, что приватизации подлежит 1/6 доли в праве собственности на уборную на 1 очко. Одна уборная на станции Адникан, вторая – Дубликан. Обе станции расположены в Хабаровском крае.

Елена Миронова