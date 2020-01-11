telegr wh call

Новости

Развод не скроет имущество чиновников

11 Январь 2020, 14:45

Более 40 домов осталось без отопления во Владивостоке

11 Январь 2020, 14:15

Владивосток «снимет» праздничное убранство за 800 тысяч

11 Январь 2020, 13:45

Стало известно, о чем говорили пилоты рухнувшего украинского лайнера

11 Январь 2020, 13:15

Россию обязали выплатить $82 млн за Крым

11 Январь 2020, 12:45

Белоруссия ввела экологический налог на транзит нефти

11 Январь 2020, 12:15

Медведев вышел на войну против снюса

11 Январь 2020, 11:45

У студентов ДВФУ появится собственный маршрут

11 Январь 2020, 11:15

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Медведев продаст уборную на одно очко

Туалет

В плане приватизации от российского правительства нашли странные позиции, сообщает DEITA.RU.

Российское правительство начинает масштабную программу приватизации, рассчитанную на 2020-2022 годы. Документ с перечнем всего, что государство намерено отдать в частные руки, опубликован на сайте правительства за подписью главы кабмина Дмитрия Медведева. 

Помимо акций, акционерных обществ и унитарных предприятий, на Дальнем Востоке под приватизацию отдают два странных «лота». Правительство разрешило приватизировать 2 части туалетов – да не простых, «на 1 очко».

В документе сказано, что приватизации подлежит 1/6 доли в праве собственности на уборную на 1 очко. Одна уборная на станции Адникан, вторая – Дубликан. Обе станции расположены в Хабаровском крае.

Елена Миронова

очко
Источник изображения:

Читайте также:

Новый штраф для водителей придумал Медведев

Известно, какие банки выдают ипотеку под 2% на Дальнем Востоке

Медведев ввел новые таможенные поборы для россиян

Популярное

"Скрывали от народа": россияне пишут отказ от уплаты налогов

Люди Путина отбили юг Приморья от газового терминала

Китайцы исчезают из Приморья

Приморский завод оказался на грани банкротства
Загрузка...
Загрузка...