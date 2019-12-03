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Медведев продлил мораторий на ГЛОНАСС
В понедельник Дмитрий Медведев провел совещание с вице-премьерами. На нем был рассмотрен вопрос правил транспортировки б/у авто в Россию, сообщает DEITA.RU.
Особенно остро вопрос оснащения подержанных иномарок кнопкой ЭРА-ГЛОНАСС стоит на Дальнем Востоке. Не так давно полпред Юрий Трутнев рассказал о том, что мораторий на систему ГЛОНАСС в регионах продлится.
Сейчас мы по просьбе Юрия Петровича продлили временный порядок. Но все же, «временное» не должно затягиваться слишком сильно, думаю. И то, что подписано сегодня – это уже не временный порядок, а отдельные правила ввоза для подержанных транспортных средств жителями Дальнего Востока. Однако, надо решить, что в итоге можно сделать с этим вопросом. Нынешнее распоряжение будет иметь силу в течение года», - отметил Дмитрий Медведев.
Он добавил, что вопрос требует конечных и кардинальных мер.
Напомним, что 26 ноября полпред Юрий Трутнев официально заявил о том, что мораторий на ЭРА-ГЛОНАСС продлиться для жителей дальневосточных регионов. Срок действия нового моратория – один год.
Примечательно, что все остальные регионы страны могут покупать и ездить на подержанных иномарках только с заветной кнопкой.
Александра Маслова